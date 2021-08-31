Українець Крипак став семиразовим паралімпійським чемпіоном

Максим Крипак став семиразовим паралімпійським чемпіоном, здобувши другу перемогу в Токіо.

Сьомий змагальний день на Паралімпійських іграх в Токіо подарував збірній України ще одну золоту медаль. Плавець Максим Крипак здобув перемогу з світовим рекордом. Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

У фінальному запливі на дистанції 100 метрів батерфляєм в класі S10 українець встановив новий світовий рекорд — 54.15 с. "Срібло" здобув італієць Стефано Раймонд (55.04 с), а "бронзу" виграв австралієць Кол Пірс (57.66 с).

Результати фінального запливу на дистанції 100 м батерфляєм на Паралімпіаді в Токіо:

Результати фінального запливу на дистанції 100 м батерфляєм на Паралімпіаді в Токіо

Відзначимо, на цих іграх Крипак вже вигравав "золото" і "срібло". 26-річний українець виграв заплив на стометрівці вільним стилем і став другим на дистанції 50 м в/c. Всього на його рахунку сім паралімпійських золотих нагород, які він почав здобувати ще на Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро (2016 рік).

"Телеграф" нагадує, що українські плавці ударно почали 7-й змагальний день в Токіо. А Андрій Трусов приніс Україні перше "золото" ігрового дня, перемігши у фінальному запливі на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S7.