Украинец Крипак стал семикратным паралимпийским чемпионом

Максим Крипак стал семикратным паралимпийским чемпионом, добыв вторую победу в Токио.

Седьмой соревновательный день на Паралимпийских играх в Токио подарил сборной Украины еще одну золотую медаль. Пловец Максим Крипак добыл победу с мировым рекордом. Об этом сообщает официальный сайт Игр.

В финальном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S10 украинец установил новый мировой рекорд — 54.15 с. "Серебро" добыл итальянец Стефано Раймонди (55.04 с), а "бронзу" выиграл австралиец Кол Пирс (57.66 с).

Результаты финального заплыва на дистанции 100 м баттерфляем на Паралимпиаде в Токио:

Результаты финального заплыва на дистанции 100 м баттерфляем на Паралимпиаде в Токио

Отметим, на этих играх Крипак уже выигрывал "золото" и "серебро". 26-летний украинец выиграл заплыв на стометровке вольным стилем и стал вторым на дистанции 50 м в/c. Всего на его счету семь паралимпийских золотых наград, которые он начал выигрывать еще на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро (2016 год).

"Телеграф" напоминает, что украинские пловцы ударно начали 7-й соревновательный день в Токио. А Андрей Трусов принес Украине первое "золото" игрового дня, победив в финальном заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S7.