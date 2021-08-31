Укр

Украинец Крипак стал семикратным паралимпийским чемпионом

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Максим Крипак на чемпионате Европы Новость обновлена 31 августа 2021, 13:37
Максим Крипак на чемпионате Европы

Максим Крипак стал семикратным паралимпийским чемпионом, добыв вторую победу в Токио.

Седьмой соревновательный день на Паралимпийских играх в Токио подарил сборной Украины еще одну золотую медаль. Пловец Максим Крипак добыл победу с мировым рекордом. Об этом сообщает официальный сайт Игр.

В финальном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S10 украинец установил новый мировой рекорд — 54.15 с. "Серебро" добыл итальянец Стефано Раймонди (55.04 с), а "бронзу" выиграл австралиец Кол Пирс (57.66 с).

Результаты финального заплыва на дистанции 100 м баттерфляем на Паралимпиаде в Токио:

Результаты финального заплыва на дистанции 100 м баттерфляем на Паралимпиаде в Токио
Результаты финального заплыва на дистанции 100 м баттерфляем на Паралимпиаде в Токио

Отметим, на этих играх Крипак уже выигрывал "золото" и "серебро". 26-летний украинец выиграл заплыв на стометровке вольным стилем и стал вторым на дистанции 50 м в/c. Всего на его счету семь паралимпийских золотых наград, которые он начал выигрывать еще на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро (2016 год).

"Телеграф" напоминает, что украинские пловцы ударно начали 7-й соревновательный день в Токио. А Андрей Трусов принес Украине первое "золото" игрового дня, победив в финальном заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S7.

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