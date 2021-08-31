Еще 2 медали: украинцы выиграли "серебро" и "бронзу" в плавании
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Пловцы Максим Веракса и Василий Крайник принесли Украине очередные медали на Паралимпиаде в Токио.
Во вторник, 31 августа, украинские пловцы ударно стартовали в финальных заплывах 7-го соревновательного дня на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает официальный сайт Игр.
37-летний пловец Максим Веракса завоевал "серебро" в финальном заплыве на 100 метров вольным стилем в классе S12. Победу завоевал представитель Азербайджана Роман Салей, а "бронзу" добыл британец Стефен Клегг. Таким образом, Веракса выиграл свою вторую медаль в Токио. Ранее он добыл "бронзу" на дистанции 50 метров вольным стилем.
25-летний украинский пловец Василий Крайник выиграл "бронзу" на дистанции 200 метров комплексом в классе SM14. Победителем в финальном заплыве стал британец Рис Данн, установивший новый мировой рекорд, "серебро" досталось Габриэлю Бандейре.
Напомним, седьмой соревновательный день на Паралимпийских играх в Токио уже подарил Украине "серебро" в велоспорте и легкой атлетике. В шоссейной велогонке с раздельным стартом вторым на финиш приехал Егор Дементьев, а в забеге на 400 м серебряную медаль завоевала Оксана Ботурчук.
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