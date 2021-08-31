Ще 2 медалі: українці виграли "срібло" і "бронзу" в плаванні

Плавці Максим Веракса і Василь Крайник принесли Україні чергові медалі на Паралімпіаді в Токіо.

У вівторок, 31 серпня, українські плавці ударно стартували в фінальних запливах 7-го змагального дня на Паралімпійських іграх в Токіо. Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

37-річний плавець Максим Веракса завоював "срібло" у фінальному запливі на 100 метрів вільним стилем у класі S12. Перемогу здобув представник Азербайджану Роман Салей, а "бронзу" здобув британець Стефен Клегг. Таким чином, Веракса виграв свою другу медаль в Токіо. Раніше він добув "бронзу" на дистанції 50 метрів вільним стилем.

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25-річний український плавець Василь Крайник виграв "бронзу" на дистанції 200 метрів комплексом в класі SM14. Переможцем у фінальному запливі став британець Рис Данн, який встановив новий світовий рекорд, "срібло" дісталося Габріелю Бандейрі з Бразилії.

Нагадаємо, сьомий змагальний день на Паралімпійських іграх в Токіо вже подарував Україні "срібло" у велоспорті і легкій атлетиці. У шосейній велогонці з роздільним стартом другим на фініш приїхав Єгор Дементьєв, а в забігу на 400 м срібну медаль завоювала Оксана Ботурчук.