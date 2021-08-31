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Украинец Трусов выиграл второе "золото" на Паралимпиаде в Токио

Автор
М. Корнилов
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Украинец Трусов выиграл второе "золото" на Паралимпиаде в Токио Новость обновлена 31 августа 2021, 13:03
Андрей Трусов на награждении

Андрей Трусов выиграл второе "золото" в Токио.

Во вторник, 31 августа, копилка паралимпийской сборной Украины на Играх в Токио пополнилась "золотом" благодаря пловцу Андрею Трусову. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В финальном заплыве на 50 метров вольным стилем в классе S7 21-летний Трусов добыл убедительную победу, преодолев дистанцию за 27.43 с. Второе время показал колумбиец Карлос Серрано Сарате (27.84), а "бронзу" завоевал еще один украинец Евгений Богодайко (27.99 с).

Добавим, что для Трусова это "золото" стало вторым в Токио. Ранее Андрей добыл победу с мировым рекордом на дистанции 100 метров на спине. Кроме того, на его счету "серебро" на дистанции 400 метров вольным стилем, "серебро" на дистанции 200 метров комплексом и "бронза" в эстафете 4Х100 м вольным стилем.

Эта золотая награда стала 13-й для сборной Украины на Паралимпиаде в Токио. Таким образом, наша команда поднялась на 6-е место в медальном зачете Игр.

"Телеграф" напоминает, что украинские пловцы ударно стартовали в финальных заплывах 31 августа.

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