Українець Трусов виграв друге "золото" на Паралімпіаді в Токіо

Андрій Трусов виграв друге "золото" в Токіо.

У вівторок, 31 серпня, скарбничка паралімпійської збірної України на Іграх в Токіо поповнилася "золотом" завдяки плавцю Андрію Трусову. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У фінальному запливі на 50 метрів вільним стилем у класі S7 21-річний Трусов здобув переконливу перемогу, подолавши дистанцію за 27.43 с. Другий час показав колумбієць Карлос Серрано Сарате (27.84), а "бронзу" завоював ще один українець Євгеній Богодайко (27.99 с).

Додамо, що для Трусова це "золото" стало другим в Токіо. Раніше Андрій здобув перемогу з світовим рекордом на дистанції 100 метрів на спині. Крім того, на його рахунку "срібло" на дистанції 400 метрів вільним стилем, "срібло" на дистанції 200 метрів комплексом і "бронза" в естафеті 4х100 м вільним стилем.

Ця золота нагорода стала 13-й для збірної України на Паралімпіаді в Токіо. Таким чином, наша команда піднялася на 6-е місце в медальному заліку Ігор.

"Телеграф" нагадує, що українські плавці ударно стартували в фінальних запливах 31 серпня.