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Український плавець здобув "золото" Паралімпіади та відзначився видатним досягненням

Автор
А. Дворовенко
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Український плавець здобув "золото" Паралімпіади та відзначився видатним досягненням Новина оновлена 30 серпня 2021, 13:49
Український плавець Андрій Трусов встановив світовий рекорд на Паралімпіаді-2020

Андрій Трусов здобув вже третю медаль у Токіо

Український плавець Андрій Трусов на Паралімпіаді-2020 у Токіо здобув вже третю медаль для України. Цього разу спортсмен взяв "золото" на дистанції 100 метрів на спині і встановив світовий рекорд.

Про це у понеділок, 30 серпня, повідомили у Twitter Паралімпійських ігор.

Зазначається, що Трусов здобув золоту медаль на дистанції 100 метрів на спині серед чоловіків у класі S7, встановивши світовий рекорд — 1.08,14.

Варто зазначити, що до цього український плавець Андрій Трусов здобув у Токіо два "срібла" — на дистанції 400 метрів вільним стилем і на 200 метрів комплексом.

Станом на понеділок, 30 серпня, на рахунку України вже 50 медалей Паралімпіади-2020. Наша країна зараз у ТОП-5 країн-лідерів Олімпійських ігор.

На рахунку українських спортсменів 12 "золотих", 26 "срібних" і 12 "бронзових" медалей.

Медальний залік на Паралімпіаді-2020 в Токіо
Медальний залік на Паралімпіаді-2020 в Токіо

Повний медальний залік Паралімпійських ігор у Токіо — читайте у матеріалі "Телеграфа".

Раніше повідомлялося, що у п’ятий день олімпіади у Токіо українські спортсмени вибороли 9 медалей.

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