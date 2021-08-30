Український плавець здобув "золото" Паралімпіади та відзначився видатним досягненням
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Андрій Трусов здобув вже третю медаль у Токіо
Український плавець Андрій Трусов на Паралімпіаді-2020 у Токіо здобув вже третю медаль для України. Цього разу спортсмен взяв "золото" на дистанції 100 метрів на спині і встановив світовий рекорд.
Про це у понеділок, 30 серпня, повідомили у Twitter Паралімпійських ігор.
Зазначається, що Трусов здобув золоту медаль на дистанції 100 метрів на спині серед чоловіків у класі S7, встановивши світовий рекорд — 1.08,14.
Варто зазначити, що до цього український плавець Андрій Трусов здобув у Токіо два "срібла" — на дистанції 400 метрів вільним стилем і на 200 метрів комплексом.
Станом на понеділок, 30 серпня, на рахунку України вже 50 медалей Паралімпіади-2020. Наша країна зараз у ТОП-5 країн-лідерів Олімпійських ігор.
На рахунку українських спортсменів 12 "золотих", 26 "срібних" і 12 "бронзових" медалей.
Повний медальний залік Паралімпійських ігор у Токіо — читайте у матеріалі "Телеграфа".
Раніше повідомлялося, що у п’ятий день олімпіади у Токіо українські спортсмени вибороли 9 медалей.
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