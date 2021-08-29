Ще 4 "срібла" і 2 "бронзи": українські паралімпійці виграли чергові нагороди в Токіо

Українські паралімпійці ударно виступають в Токіо.

Паралімпійська збірна України завоювала ще 6 нагород на Паралімпійських іграх в Токіо. Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

Українські плавці Андрій Трусов (400 метрів вільним стилі, клас S7), Денис Остапченко (50 метрів на спині, клас S3) і Ілля Яременко (50 метрів вільним стилем, клас S12) виграли срібні нагороди.

Крім того, "срібло" в пауерліфтингу виграла Наталія Олійник, яка виступає у ваговій категорії до 79 кг.

"Бронзу" здобули плавець Максим Веракса (50 метрів вільним стилем, S12) і дзюдоїст Олександр Назаренко (вагова категорія до 90 кг).

Нагадаємо, в п’ятий змагальний день, 29 серпня, на Паралімпійських іграх в Токіо в ранковій сесії Ігор українці завоювали 2 "золота". 34-річний Роман Полянський переміг у веслуванні-одиночці на дистанції 2000 метрів, а Оксана Зубковська завоювала свою четверту паралімпійську золоту медаль в секторі для стрибків у довжину.

"Телеграф" нагадує, що в четвертий змагальний день на Паралімпіаді-2020 національна команда завоювала 5 золотих нагород.