Укр

Еще 4 "серебра" и 2 "бронзы": украинские паралимпийцы выиграли очередные награды в Токио

Автор
М. Корнилов
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Еще 4 "серебра" и 2 "бронзы": украинские паралимпийцы выиграли очередные награды в Токио Новость обновлена 29 августа 2021, 14:52
Наталья Олейник (по центру)

Украинские паралимпийцы ударно выступают в Токио.

Паралимпийская сборная Украины завоевала еще 6 наград на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Украинские пловцы Андрей Трусов (400 метров вольным стиле, класс S7), Денис Остапченко (50 метров на спине, класс S3) и Илья Яременко (50 метров вольным стилем, S12) выиграли серебряные награды.

Кроме того, "серебро" в пауэрлифтинге выиграла Наталья Олейник, которая выступает в весовой категории до 79 кг.

"Бронзу" добыли пловец Максим Веракса (50 метров вольным стилем, S12) и дзюдоист Александр Назаренко (весовая категория до 90 кг).

Напомним, в пятый соревновательный день, 29 августа, на Паралимпийских играх в Токио в утренней сессии Игр украинцы завоевали 2 "золота". 34-летний Роман Полянский победил в гребле-одиночке на дистанции 2000 метров, а Оксана Зубковская завоевала свою четвертую паралимпийскую золотую медаль в секторе для прыжков в длину.

"Телеграф" напоминает, что в четвертый соревновательный день на Паралимпиаде-2020 национальная команда завоевала 5 золотых наград.

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