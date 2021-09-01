Українка Москаленко зі світовим рекордом виграла "золото" на Паралімпіаді в Токіо

Анастасія Москаленко виграла другу медаль в Токіо.

Українська легкоатлетка Анастасія Москаленко на Паралімпійських іграх в Токіо виграла золоту медаль у штовханні ядра. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

21-річна Москаленко здобула перемогу, штовхнувши снаряд на 7,61 метра. Даний результат є світовим рекордом в класі F32. "Срібло" в цій дисципліні виграла полячка Роза Козаковська (7,37 м), а "бронза" дісталася представниці Паралімпійського комітету Росії Євгенії Галактіоновій (6,80 м).

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Результати змагань зі штовхання ядра на Паралімпіаді-2020 (жінки, клас F23):

Результати змагань зі штовхання ядра на Паралімпіаді-2020 (жінки, клас F23)

Відзначимо, що для Москаленко ця нагорода стала другою на Іграх в Токіо. Раніше Анастасія виграла "срібло" на змаганнях з метання булави в класі F32, метнувши снаряд на 24.73 метра, що є персональним рекордом спортсменки.

Відзначимо, в 8-й змагальний день, 1 вересня, збірна України завоювала вже друге "золото". Раніше плавець Максим Крипак переміг у фінальному запливі на 400 метрів вільним стилем у класі S10 і завоював своє 8-е "золото" на Паралімпійських іграх.