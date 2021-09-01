Сікан забив дебютний гол за збірну України в своєму першому матчі (відео)

Данило Сікан вивів збірну України вперед в матчі з Казахстаном.

Нападаючий донецького "Шахтаря" і збірної України Данило Сікан забив гол в матчі відбору на ЧС-2022 проти команди Казахстану (2: 2).

20-річний форвард в компенсований час опинився в потрібному місці в потрібний час. На 93-й хвилині простріл Миколенка увінчався успіхом — Ярмоленко не зміг як слід пробити по воротах, а Данило в метушні запхав м’яч в ворота господарів. Цей гол вивів збірну України вперед, проте через декілька хвилин команда Казахстану зрівняла рахунок у грі.

Відео голу Сікана:

Відзначимо, Данило Сікан вперше вийшов на поле у футболці збірної України. До слова, для свого дебютного гола за національну команду йому знадобилося всього 10 хвилин (під завісу поєдинку Данило замінив Едуарда Соболя). У сезоні 2021/22 молодий форвард встиг взяти участь в п’яти іграх за "Шахтар", але гольовими діями футболіст відзначитися не зміг, зігравши в цілому 99 хвилин за клуб.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Роман Яремчук забив блискучий гол в ворота Казахстану, виконавши ідеальний дальній удар.