"Ноги сіли у всіх": Петраков пояснив провал збірної України в грі з Казахстаном

Олександр Петраков прокоментував свій дебютний матч у збірній України

Виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Олександр Петраков підвів підсумки матчу кваліфікації на ЧС-2022 проти Казахстану (2: 2). Слова наставника приводить канал "Футбол 1,2,3".

За словами фахівця, українські збірники, багато з яких виступають в Лізі чемпіонів, допустили помилки не властиві навіть для юнацького футболу. Крім того, Петраков вважає, що "Жовто-синіх" підвела реалізація.

"Я ж не можу вийти і забити замість них. Вони виходять один на один і не можуть реалізувати", — заявив Петраков.

Фахівець відзначив, що вся команда зараз засмучена, а після гри на штучному покритті "ноги сіли у всіх", а попереду всіх чекає виснажливий переліт додому. Але тренер не впадає у відчай і обіцяє дати бій іншим суперникам.

"Ми будемо грати до останнього", — закінчив фахівець.

Післяматчева прес-конференція Петракова:

Збірна України у відборі на ЧС-2022 виступає в групі D разом з Францією, Казахстаном, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною. Уже в суботу, 4 вересня, національній команді належить зіграти вдома проти Франції. Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися цю гру в прямому ефірі в Україні.