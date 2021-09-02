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Українка Мерешко стала п’ятикратною медалісткою на Паралімпіаді в Токіо

Автор
М. Корнілов
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Єлизавета Мерешко виграла "срібло" в Токіо Новина оновлена 02 вересня 2021, 13:46
Єлизавета Мерешко виграла "срібло" в Токіо

Єлизавета Мерешко не перестає вигравати медалі в Японії.

У четвер, 2 вересня, на Паралімпійських іграх в Токіо, українська плавчиха Єлизавета Мерешко виграла свою п’яту нагороду на Паралімпіаді-2020. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

29-річна Мерешко виграла "срібло" в запливі на 400 метрів в класі S6, пропливши дистанцію за 5:12.61. "Золото" зі світовим рекордом завоювала китаянка Цзян Юйюань (5:04.57), "бронза" дісталася Норі Майстер (5:19.67) зі Швейцарії.

Результати фінального запливу серед жінок на дистанції 400 м вільним стилем (клас — S6):

Результати фінального запливу серед жінок на дистанції 400 м вільним стилем (клас — S6)
Результати фінального запливу серед жінок на дистанції 400 м вільним стилем (клас — S6)

Ця медаль стала для Мерешко 5-ю на Паралімпіаді-2020. На її рахунку ще два "золота", одне "срібло" і одна "бронза" в плаванні. На Паралімпіаді-2016, що проходила в Ріо-де-Жанейро, Єлизавета завоювала чотири нагороди найвищого ґатунку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в дев’ятий змагальний день Паралімпіади українські спортсмени виграли три "золота". Максим Крипак тріумфував в плаванні, а ще дві золоті нагороди вибороли легкоатлети Марія Помазан (штовхання ядра) і Владислав Загребельний (стрибки в довжину).

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