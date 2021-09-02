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Українець Крипак виграв четверте "золото" на Паралімпіаді в Токіо

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Максим Крипак Новина оновлена 02 вересня 2021, 13:33
Максим Крипак

Максим Крипак здобув чергову медаль в Японії.

Українець Максим Крипак виграв свою четверту золоту нагороду на Паралімпійських іграх в Токіо. Про це повідомляє офіційний сайт Токіо-2020.

26-річний плавець переміг в запливі на 100 метрів на спині в класі S10, показавши результат 57,19 секунди (світовий рекорд). Другим фінішував італієць Стефано Раймонд (59,36), а третім — француз Флоран Маре (1:01,30).

Результати чоловічого запливу на 100 метрів на спині в класі S10:

Результати чоловічого запливу на 100 метрів на спині в класі S10
Результати чоловічого запливу на 100 метрів на спині в класі S10

Додамо, що ця медаль стала шостою для Крипака на Іграх в Токіо. Раніше він здобув 3 "золота", "срібло" і "бронзу". На Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро (2016 рік) Максим виграв 5 золотих нагород. Таким чином, Кріпак став дев’ятикратним паралімпійським чемпіоном!

"Телеграф" нагадує, що в ранковій сесії 9-го змагального дня українці здобули дві золоті нагороди. Легкоатлети Марія Помазан (штовхання ядра) і Владислав Загребельний (стрибки в довжину) вивели Україну в топ-5 медального заліку Параліміпади. "Золото" Крипака стало 20-м для збірної України на Паралімпіаді-2020.

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