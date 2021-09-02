Українські легкоатлети почали 9-й день Паралімпіади з двох золотих медалей

Українські паралімпійці не зменшують обороти.

У четвер, 2 вересня, в ранковій сесії 9-го змагального дня на Паралімпійських іграх в Токіо українські легкоатлети здобули дві нагороди найвищого ґатунку. Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

32-річна Марія Помазан стала кращою у штовханні ядра в класі F35, показавши результат 12,24 м. "Срібло" в цій дисципліні дісталося Маріванні Олівейрі (9.15 м) із Бразилії, а "бронзу" здобула чешка Анна Луксова (8.60 м).

Відзначимо, для Помазан ця медаль стала четвертою на Паралімпійських іграх. На минулих Паралімпіадах українка вигравала "золото" і "срібло" в штовханні ядра, а також брала "срібло" в метанні диска.

Крім того, 29-річний українець Владислав Загребельний завоював "золото" в стрибках у довжину в класі Т37, показавши результат 6.59 м. Українець випередив аргентинця Ліонеля Імпеллідзері (6.44 м) і бразильця Матеуша Кардосо (6.05 м). На минулій Паралімпіаді українець залишився з "дерев’яною" медаллю.

Раніше "Телеграф" повідомляв про успішний виступ українців в восьмий день змагань на Паралімпійських іграх в Токіо.