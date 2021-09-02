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"Бракує крикуна": Ващук назвав причину невдачі збірної України з Казахстаном

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Андрій Ярмоленко в матчі з Казахстаном Новина оновлена 02 вересня 2021, 14:28
Андрій Ярмоленко в матчі з Казахстаном

Владислав Ващук поділився своєю думкою про гру збірної України.

Колишній захисник "Динамо" і збірної України Владислав Ващук назвав основну проблему національної команди за підсумками матчу з Казахстаном (2:2). У коментарі для obozrevatel колишній футболіст вказав на причини невдачі.

За словами легендарного захисника "Динамо", у збірній України немає людини, яка могла б накричати на партнера по команді, як це робив Олег Лужний в "Динамо" і в національній команді. В результаті у відсутності лідера всі футболісти "Жовто-синіх" мовчки продовжують грати на своїй хвилі. Ващук вважає, що проблема збірної криється в обороні, де гравці нашої команди грають "кожен сам за себе", а підстраховка відсутня.

"Раніше той же Барезі в Італії керував захистом голосом. У нас такий був Олег Лужний. Я прийшов в" Динамо "в 18 років, так він рік на мене кричав. Я терпів це, а потім сказав:" Чого ти на мене кричиш? "А сьогодні в збірній України мало хто може крикнути, підказати, підбадьорити. Багато хто боїться щось сказати", — повідав Ващук.

"Телеграф" нагадує, що виправити турнірне становище у відборі на ЧС-2022 підопічні Олександра Петракова можуть в суботу, 4 вересня, коли відбудеться гра з Францією.

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