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"Золотий хлопчик" боксу був зґвалтований: Оскар Де Ла Хойя ошелешив визнанням

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Оскар Де Ла Хойя — Фелікс Тринідад Новина оновлена 02 вересня 2021, 16:27
Оскар Де Ла Хойя — Фелікс Тринідад

Оскар Де Ла Хойя розповів, що сталося з ним в дитинстві.

Відомий американський боксер Оскар Де Ла Хойя розповів, що його зґвалтували в дитинстві. Про це "Золотий хлопчик" (прізвисько боксера, — прим. ред.) Повідав в інтерв’ю latimes.

За словами 48-річного боксера, його зґвалтувала жінка на Гаваях, де юний боксер брав участь в змаганнях.

"Я був зґвалтований в 13 років жінкою, жінкою у віці. У тринадцять я втратив невинність, хоча по суті мене зґвалтували. Я був, здається, на Гаваях, на якомусь турнірі, а їй було більше 35 років", — відверто висловився спортсмен .

Оскар Де Ла Хойя — один з найвидатніших боксерів сучасності, екс-чемпіон світу в шести вагових категоріях, і поступається за кількістю титулів в різних вагах тільки Менні Пакьяо. Після закінчення кар’єри боксера створив досить успішну промоутерську компанію Golden Boy Promotions. Зараз віковий спортсмен хоче повернутися на ринг і активно тренується для цього.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Менні Пакьяо невдало повернувся на ринг після дворічного простою, програвши одноголосним рішенням суддів кубинцеві Йорденісу Угасу.

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