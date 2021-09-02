"Золотой мальчик" бокса был изнасилован: Оскар Де Ла Хойа ошарашил признанием

Оскар Де Ла Хойа рассказал, что произошло с ним в детстве.

Известный американский боксер Оскар Де Ла Хойа рассказал, что его изнасиловали в детстве. Об этом "Золото мальчик" (прозвище боксера, — прим. ред.) поведал в интервью latimes.

По словам 48-летнего боксера, его изнасиловала женщина на Гавайях, где юный боксер участвовал в соревнованиях.

"Я был изнасилован в 13 лет женщиной, женщиной в возрасте. В тринадцать я потерял девственность, хотя по сути меня изнасиловали. Я был, кажется, на Гавайях, на каком-то турнире, а ей было больше 35 лет", — пооткровенничал спортсмен.

Оскар Де Ла Хойа — один из величайших боксеров современности, экс-чемпион мира в шести весовых категориях, уступающий по числу титулов в разных весах только Мэнни Пакьяо. По окончании карьеры боксера создал весьма успешную промоутерскую компанию Golden Boy Promotions. Сейчас возрастной спортсмен хочет вернуться на ринг и активно тренируется для этого.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Мэнни Пакьяо неудачно вернулся на ринг после двухлетнего простоя, проиграв единогласным решением судей кубинцу Йорденису Угасу.