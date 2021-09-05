На Паралімпіаді Україна завоювала 98 медалей

На Іграх в Токіо завершилися медальні змагання серед паралімпійців.

У неділю, 5 вересня, на Паралімпійських іграх-2020 завершився останній, 12-й ігровий день. Українці медалей не вигравали.

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор-2020.

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Паралімпійська команда України завершила змагання в Токіо на шостому місці в загальнокомандному медальному заліку. На рахунку "Жовто-синіх" значне число нагород — 98. Наші спортсмени зуміли виграти 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових медалей — це другий результат у вітчизняній історії! Більше нагород було тільки на попередній Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро, де українські параатлети завоювали 117 медалей.

До слова, прогрес українських паралімпійців очевидний. На ПІ в Атланті (1996 рік) у нашої команди було всього сім медалей, в Сіднеї (2000 рік) — 37, в Афінах (2004 рік) — 55, в Пекіні (2008 рік) — 74, а в Лондоні (2012 рік) — 84.

Перше місце в медальному заліку здобули спортсмени з Китаю (96, 60, 51), на другій позиції розташувалися британці (41, 38, 45), третє місце у американців (37, 36, 31).

Відзначимо, що офіційне закриття Паралімпійських ігор-2020 відбудеться 5 вересня, початок церемонії — о 14:00 за київським часом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український спортсмен виграв найбільше медалей на ПІ в Токіо.