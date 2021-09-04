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Паралімпіада в Токіо: Підсумки 11-го дня змагань

Автор
М. Корнілов
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Українські паралімпійці виграли 4 нагороди 4 вересня Новина оновлена 04 вересня 2021, 17:41
Українські паралімпійці виграли 4 нагороди 4 вересня

Наші паралімпійці залишилися без "золота" в 11-й день Ігор в Японії.

У суботу, 4-го вересня, на ПІ-2020 національна збірна здобула чотири медалі.

Про це повідомляє офіційний сайт Паралімпіади-2020.

На жаль, передостанній день Ігор не приніс українській команді "золота", проте зовсім без медалей наші спортсмени не залишилися. Параатлети виграли три "срібла" і одну "бронзу".

Срібні медалі завоювали Ігор Цвєтов, Марина Манжула та Оксана Ботурчук. Цвєтов став другим в забігу на 200 метрів в класі T35, Манжула виграла медаль у веслуванні на байдарці-одиночці (200 метрів, клас — KL1), а Ботурчук разом зі своїм гідом Микитою Барабановим фінішувала на 2-му місці в забігу на 200 метрів ( клас — T12).

"Бронзу" завоював Василь Ковальчук, який показала третій результат у стрільбі з пневматичної гвинтівки в міксті (з 50 метрів в класі SH2).

Таким чином, українські паралімпійці виграли 98 нагород на Паралімпійських іграх в Токіо. На даний момент "Жовто-сині" посідають 6-у позицію в рейтингу ПІ-2020. На рахунку нашої команди 24 "золота", 47 срібних нагород і 27 "бронз". Китай гарантував собі 1-е місце в командному рейтингу. Зараз у спортсменів з "Піднебесної" 200 медалей (93,57,50), друге місце у британців (41, 38, 43), а третє — у паралімпійського комітету Росії (36, 32, 49).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що бігун Цвєтов знову відмовився від спільної фотосесії з росіянами на нагородженні в Токіо.

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