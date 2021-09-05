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"Полярного ведмедя" забили кулаками ну турнірі UFC (відео)

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Сергій Співак — Том Аспіналл Новина оновлена 05 вересня 2021, 15:53
Сергій Співак — Том Аспіналл

Сергій Співак програв бій на турнірі UFC Вегас 36.

Відомий молдавський боєць ММА Сергій Співак на прізвисько "Полярний ведмідь", який довгий час виступав під українським прапором у промоушені WWFC, поступився в бою на турнірі UFC Вегас 36, що проходив в американському Лас-Вегасі (штат Невада).

26-річний Співак, який виступає у важкій ваговій категорії, зустрівся в октагоні з 28-річним англійцем Томом Аспіналлом. В середині першого раунду британець провів феноменальну серію з удару коліном по корпусу і блискавичного випаду ліктем. Співак похитнувся, а Аспіналл легко добив суперника. Рефері втрутився в сутичку і зафіксував технічний нокаут. Відзначимо, обидва бійця підходили до поєдинку з трьома перемогами поспіль в UFC.

Відео нокауту в бою Сергій Співак — Том Аспіналл:

Для Співака ця поразка стала третьою в кар’єрі при 13 перемогах. Аспіналл, в свою чергу, виграв свою 11-ю сутичку при двох поразках.

Відзначимо, на турнірі UFC в Лас-Вегасі дебютував український боєць ММА Людвік Шолінян, який вийшов на бій з валлійцем Джеком Шором. Поєдинок завершився суддівською перемогою валлійського бійця.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишній чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов вибачився перед афганцями за свої слова.

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