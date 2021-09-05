"Полярного ведмедя" забили кулаками ну турнірі UFC (відео)

Сергій Співак програв бій на турнірі UFC Вегас 36.

Відомий молдавський боєць ММА Сергій Співак на прізвисько "Полярний ведмідь", який довгий час виступав під українським прапором у промоушені WWFC, поступився в бою на турнірі UFC Вегас 36, що проходив в американському Лас-Вегасі (штат Невада).

26-річний Співак, який виступає у важкій ваговій категорії, зустрівся в октагоні з 28-річним англійцем Томом Аспіналлом. В середині першого раунду британець провів феноменальну серію з удару коліном по корпусу і блискавичного випаду ліктем. Співак похитнувся, а Аспіналл легко добив суперника. Рефері втрутився в сутичку і зафіксував технічний нокаут. Відзначимо, обидва бійця підходили до поєдинку з трьома перемогами поспіль в UFC.

Відео нокауту в бою Сергій Співак — Том Аспіналл:

Для Співака ця поразка стала третьою в кар’єрі при 13 перемогах. Аспіналл, в свою чергу, виграв свою 11-ю сутичку при двох поразках.

Відзначимо, на турнірі UFC в Лас-Вегасі дебютував український боєць ММА Людвік Шолінян, який вийшов на бій з валлійцем Джеком Шором. Поєдинок завершився суддівською перемогою валлійського бійця.

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