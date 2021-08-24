Афганці змусили Нурмагомедова вибачатися (відео)

Хабіб Нурмагомедов відповів на критику афганців.

Відомий російський боєць ММА Хабіб Нурмагомедов, який оголосив про завершення кар’єри після свого останнього бою в 2020 році, відповів на критику афганців в мережі.

Представники Афганістану критикували бійця за відсутність будь-якої позиції по ситуації в країні, де владу захопили таліби. Хабіб всіляко відмовлявся коментувати це. Однак через деякий час непереможний боєць змішаного стилю (на рахунку Нурмагомедова 29 перемог) перервав мовчання. На прес-конференції, приуроченій до другого турніру пам’яті його батька, Хабіб пояснив, чому відмовлявся коментувати дану тему.

"Я просто не хотів торкатися політичні моменти...Реакцію дійсно отримав бурхливу від своїх уболівальників, від афганців. Переглянув свою відповідь — я неправильно сказав тоді, ніби мене не стосується, то що відбувається за тисячі кілометрів. У мене з афганським народом вельми тісні відносини", — заявив Хабіб.

"Телеграф" нагадує, що Хабіб Нурмагомедов жорстко висловлювався на адресу президента Франції Еммануеля Макрона.