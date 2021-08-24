Укр

Афганцы заставили Нурмагомедова извиняться (видео)

Автор
М. Корнилов
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Автор
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Афганцы заставили Нурмагомедова извиняться (видео) Новость обновлена 24 августа 2021, 11:28
Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов ответил на критику афганцев.

Известный российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры после своего последнего боя в 2020 году, ответил на критику афганцев в сети.

Представители Афганистана критиковали бойца за отсутствие любой позиции по ситуации в стране, где власть захватили талибы. Хабиб всячески отказывался комментировать произошедшее. Однако спустя некоторое время непобедимый боец смешанного стиля (на счету Нурмагомедова 29 побед) прервал молчание. На пресс-конференции, приуроченной ко второму турниру памяти его отца, Хабиб объяснил, почему отказывался комментировать данную тему.

"Я просто не хотел затрагивать политические моменты… Реакцию действительно получил бурную от своих болельщиков, от афганцев. Пересмотрел свой ответ — я неправильно сказал тогда, будто меня не касается, то что происходит за тысячи километров. У меня с афганским народом весьма тесные отношения", — заявил Хабиб.

"Телеграф" напоминает, что Хабиб Нурмагомедов жестко высказывался в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

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