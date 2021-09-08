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ФІФА покарала "Зеніт", позбавивши команду двох лідерів перед матчем Ліги чемпіонів

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Клаудіньо і Малком Новина оновлена 08 вересня 2021, 14:22
Клаудіньо і Малком

C пітерським "Зенітом" сталася неоднозначна ситуація.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) прийняла рішення з приводу бразильських футболістів "Зеніту" Клаудіньо і Малкома. Організація позбавила російський клуб права на використання гравців в найближчих матчах.

Про це повідомляє Р-спорт.

За інформацією джерела, ФІФА заборонила бразильцям брати участь в матчі чемпіонату РФ проти "Ахмата" (11 вересня) і в грі першого туру Ліги чемпіонів проти "Челсі" (14 вересня).

Приводом для заборони стала конфліктна ситуація між "Зенітом" і федерацією футболу Бразилії. Обидва футболісти були викликані до табору бразильської збірної на вересневі матчі кваліфікації на ЧС-2022. Однак незабаром в пітерському клубі усвідомили, що через британські правила футболісти не зможуть відбути обов’язковий карантин і зіграти в Лондоні з "Челсі" в ЛЧ. Тому "Зеніт" відкликав двох гравців зі збірної. У відповідь на це бразильські чиновники подали скаргу до ФІФА, яка задовольнила їхній запит. В результаті Клаудіньо і Малком не зіграють з переможцями минулої Ліги чемпіонів через санкції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український футболіст перейшов в чемпіонат Росії.

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