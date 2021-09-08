Укр

ФИФА наказала "Зенит", лишив команду двух лидеров перед матчем Лиги чемпионов

Автор
М. Корнилов
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Клаудиньо и Малком Новость обновлена 08 сентября 2021, 14:22
Клаудиньо и Малком

C питерским "Зенитом" произошла неоднозначная ситуация.

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение по поводу бразильских футболистов "Зенита" Клаудиньо и Малкома. Организация лишила российский клуб права на использованиях игроков в ближайших матчах.

Об этом сообщает Р-спорт.

По информации источника, ФИФА запретила бразильцам принимать участие в матче чемпионата РФ против "Ахмата" (11 сентября) и в игре первого тура Лиги чемпионов против "Челси" (14 сентября).

Поводом для запрета послужила конфликтная ситуация между "Зенитом" и федерацией футбола Бразилии. Оба футболиста были вызваны в стан бразильской сборной на сентябрьские матчи квалификации на ЧМ-2022. Однако вскоре в питерском клубе осознали, что из-за британских правил футболисты не смогут отбыть обязательный карантин и сыграть в Лондоне с "Челси" в ЛЧ. Поэтому "Зенит" отозвал двух игроков из сборной. В ответ на это бразильские чиновники подали жалобу в ФИФА, которая удовлетворила их запрос. В итоге Клаудиньо и Малком не сыграют с победителями прошлой Лиги чемпионов из-за санкций.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский футболист перешел в чемпионат России.

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