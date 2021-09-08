Російські спортсмени поскаржилися на карантин через зустрічі з Путіним

Зустріч з Володимиром Путіним може обернутися провалом для гімнастки Ангеліни Мельникової на найближчому чемпіонаті світу.

Російських спортсменів перед зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним зобов’язали пройти тижневий карантин. Деякі атлети залишилися незадоволені цим рішенням влади.

Російська гімнастка Ангеліна Мельникова на своїй сторінці в Instagram відповіла підписникам, як вплине тижневий карантин на її підготовку до чемпіонату світу, який почнеться 18 жовтня в Японії. Спортсменка вважає, що тиждень без тренувань значно вплине на її фізичну форму, а місяць підготовки вона буде "намагатися зібрати себе". Мельникова стала олімпійською чемпіонкою Токіо в спортивній гімнастиці в команді, а також взяла дві "бронзи" в особистому багатоборстві та вільних вправах.

Ангеліна Мельникова відповіла на питання про карантин перед зустріччю з Путіним

Російський стрибун у воду Віктор Мінібаєв, який на Олімпіади-2020 завоював "бронзу" в синхронних стрибках з 10-метрової вишки, поїхав відпочивати до Туреччини і не має наміру зустрічатися з Путіним. Мінібаєв також зазначив, що він не розуміє, навіщо йому треба відбувати карантин, адже він як і багато спортсменів вакцинувався.

"Навіщо тоді треба було зобов’язувати спортсменів робити це щеплення, якщо ти все одно повинен сидіти на карантині?" — цитує Мінібаєва Metaratings.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Мінспорту відреагували на випад Жана Беленюка в сторону фехтувальників після Олімпіади в Токіо.