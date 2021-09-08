Корнієнко забив гол за збірну України в дебютному матчі (відео)

Віктор Корнієнко забив в дебютному матчі за збірну.

Лівий захисник "Шахтаря" і збірної України Віктор Корнієнко відкрив рахунок в товариському матчі проти команди Чехії.

На 27-й хвилині поєдинку збірна України провела свою першу атаку, яка завершилася ударом. Олександр Тимчик промчав по правому флангу і виконав простріл, який все-таки знайшов адресата. На дальній штанзі м’яч прийняв Корнієнко, який другим дотиком переправив круглого прямо в ворота Йіндржіха Станека.

Відео голу Корнієнко в матчі Україна — Чехія:

Таким чином, 22-річний Корнієнко забив свій перший гол за збірну України в своєму дебютному матчі. Віктор, напевно, дебютував би за головну команду країни і раніше, але важка травма не дозволила йому цього зробити. У поточному сезоні лівий фулбек "Шахтаря" зіграв вже 5 матчів за донецьку команду і навіть відзначився одним голом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нападник "Шахтаря" Данило Сікан також оформив гол за збірну в дебютній грі. Від ніг форварда "Гірників" постраждав Казахстан. Правда, в результаті "Жовто-сині" примудрилися втратити перемогу в цьому матчі.