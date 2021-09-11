Україна — Росія: де і коли дивитися матч Євро-2021

Збірна України спробує створити сенсацію.

У суботу, 11 вересня, збірна України з волейболу, яка достроково пробилася в плей-офф чемпіонату Європи-2021, проведе матч 1/8 фіналу проти команди Росії. У прямому ефірі в Україні гру покаже телеканал Xsport.

Про це-повідомляє офіційний сайт транслятора.

Гра 1/8 фіналу Євро-2021 з волейболу Україна — Росія пройде в польському Гданську на однойменній арені, початок зустрічі — о 18:30 за київським часом. Стежити за поєдинком волейбольного Євро онлайн можна буде також на сервісах Megogo і Volia TV. Крім того, трансляція принципової дуелі буде доступна на офіційному сайті транслятора. З результатом поєдинку можна буде ознайомитися у нас на сайті.

Збірна України пробилася в плей-офф Євро, посівши третє місце в групі А. На груповій стадії турніру "Жовто-сині" переграли Грецію (2:3), програли Сербії (0:3), обіграли Португалію (2:3) і Бельгію (3:1), а в останньому матчі українці без шансів поступилися Польщі (3:0).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що букмекери практично не дають шансів Україні в грі з росіянами.