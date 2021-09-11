Украина - Россия: где и когда смотреть матч Евро-2021

Сборная Украины попробует сотворить сенсацию.

В субботу, 11 сентября, сборная Украины по волейболу, которая досрочно пробилась в плей-офф чемпионата Европы-2021, проведет матч 1/8 финала против команды России. В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал Xsport.

Об этом-сообщает официальный сайт транслятора.

Игра 1/8 финала Евро-2021 по волейболу Украина — Россия пройдет в польском Гданьске на одноименной арене, начало встречи — в 18:30 по киевскому времени. Следить за игрой волейбольного Евро онлайн можно будет также на сервисах Megogo и Volia TV. Кроме того, трансляция принципиального поединка будет доступна на официальном сайте транслятора. С результатом поединка можно будет ознакомиться у нас на сайте.

Сборная Украины пробилась в плей-офф Евро, заняв третье место в группе А. На групповой стадии турнира "Желто-синие" переиграли Грецию (2:3), проиграли Сербии (0:3), обыграли Португалию (2:3) и Бельгию (3:1), а в последнем матче украинцы без шансов уступили Польше (3:0).

Ранее "Телеграф" сообщал, что букмекеры практически не дают шансов Украине в игре с россиянами.