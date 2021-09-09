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Сборная Украины сыграет в 1/8 финала Евро с Россией: прогноз букмекеров

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Сборная Украины по волейболу Новость обновлена 09 сентября 2021, 10:32
Сборная Украины по волейболу

Украинским волейболистам будет непросто в плей-офф.

На чемпионате Европы по волейболу подходит к завершению групповой этап. Кроме того, определились первые участники плей-офф и были сформированы первые пары 1/8 финала, в частности, сборная Украины, которая досрочно заняла третье место в группе, сыграет с Россией.

Накануне букмекеры Пари-Матч оценили шансы команд.

По мнению специалистов, сборной Украины в этой игре поможет только чудо. На успех россиян можно сделать ставку с коэффициентом 1,09, а победа "Желто-синих" оценивается в 7,30.

Прогноз букмекеров на матч волейбольного Евро-2021 Россия — Украина (данные за 9 сентября):

  • Пари-Матч: (победа сборной России 1,09 (вероятность 91%)— победа команды Украины 7,30 (вероятность 13%)

Матч 1/8 финала Евро-2021 Россия — Украина состоится 11 сентября. Победитель этого противостояния попадет в четвертьфинал, где сыграет с победителем дуэли Польша – Финляндия.

Чемпионат Европы по волейболу-2021 проходит в четырех странах: Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии с 1-го по 19-е сентября. На групповой стадии ЧЕ украинцы обыграли греков (2:3), уступили сербам (0:3), победили Португалию (2:3) и Бельгию (3:1). В заключительном поединке групповой стадии "Желто-синие" не сумели ничего поделать с поляками (3:0).

Ранее "Телеграф" сообщал, что футбольная сборная Украины упустила победу над Чехией.

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