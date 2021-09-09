Збірна України зіграє в 1/8 фіналу Євро з Росією: прогноз букмекерів

Українським волейболістам буде непросто в плей-офф.

На чемпіонаті Європи з волейболу підходить до завершення груповий етап. Крім того, визначилися перші учасники плей-офф і були сформовані перші пари 1/8 фіналу, зокрема, збірна України, яка достроково посіла третє місце в групі, зіграє з Росією.

Напередодні букмекери Парі-Матч оцінили шанси команд.

На думку фахівців, збірній України в цій грі допоможе лише диво. На успіх росіян можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,09, а перемога "Жовто-синіх" оцінюється в 7,30.

Прогноз букмекерів на матч волейбольного Євро-2021 Росія — Україна (дані за 9 вересня):

Парі-Матч: (перемога збірної Росії 1,09 (ймовірність 91%) — перемога команди України 7,30 (ймовірність 13%)

Матч 1/8 фіналу Євро-2021 Росія — Україна відбудеться 11 вересня в Гданську. Переможець цього протистояння потрапить до чвертьфіналу, де зіграє з переможцем дуелі Польща — Фінляндія.

Чемпіонат Європи з волейболу-2021 проходить в чотирьох країнах: Польщі, Чехії, Естонії та Фінляндії з 1-го по 19-е вересня. На груповій стадії ЧЄ українці обіграли греків (2:3), поступилися сербам (0:3), перемогли Португалію (2:3) і Бельгію (3:1). У заключному поєдинку групової стадії "Жовто-сині" не зуміли нічого вдіяти з поляками (3:0).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що футбольна збірна України втратила перемогу над Чехією.