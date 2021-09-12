"Динамо" — "Бенфіка": де і коли дивитися матч Ліги чемпіонів

"Динамо" стартує в Лізі чемпіонів з "Бенфікою".

У вівторок, 14 вересня, "Динамо" в рамках матчу першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 зіграє з "Бенфікою". У прямому ефірі в Україні гру киян з лісабонцями покаже ОТТ-сервіс megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Гра "Динамо" — "Бенфіка" розпочнеться о 22:00 за київським часом, а зустріч пройде в Києві на НСК "Олімпійський". Стежити за грою в прямому ефірі можна буде на сервісі megogo (без передплати, — прим. Ред.), "Телеграф" проведе текстовий онлайн зустрічі, в ході якої у нас на сайті оперативно будуть додані відео голів, а також хайлайти поєдинку.

Відзначимо, "Динамо" пробилося в груповий етап Ліги чемпіонів напряму. За підсумками жеребкування кияни крім португальців зіграють з "Баварією" і "Барселоною". Саме поєдинки з "Бенфікою" будуть ключовими для української команди в єврокубку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Динамо" напередодні гри з португальцями переграло "Металіст-1925", а "Бенфіка" завдяки голу Романа Яремчука розгромила "Санта Клару".