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Чемпіона Формули-1 ледь не розчавив болід суперника (відео)

Автор
М. Корнілов
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Автор
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Макс Ферстаппен і Льюїс Хемілтон зіткнулися в Італії Новина оновлена 12 вересня 2021, 19:49
Макс Ферстаппен і Льюїс Хемілтон зіткнулися в Італії

Головні конкуренти на перемогу в сезоні зіткнулися в Монці.

У неділю, 12 вересня, на автодромі Монца в Італії відбулося Гран-прі Італії Формули-1. Не обійшлося без аварій за участю головний зірок серії.

Про це повідомляє прес-служба Королівських гонок.

Під час Гран-прі Італії трасу "Аутодромо Націонале" не поділили семиразовий чемпіон Формули-1 британець Льюїс Хемілтон з "Мерседес" і нідерландський гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, який на даний момент є лідером загального заліку сезону-2021. Нідерландець намагався об’їхати Льюїса, який виїжджав з боксів, але зачепив бордюр, його болід підскочив і впав прямо на машину Хемілтона. На щастя, система Halo захистила гонщика і він відбувся лише легким переляком.

Відео аварії опублікувала прес-служба F1 в Instagram:

Відзначимо, перемогу в гонці здобув гонщик "Макларен" австралієць Даніель Ріккардо, другим фінішував його партнер по команді британець Ландо Норріс, а третє місце у фіна Валттері Боттас з "Мерседес".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що влада Японії вирішила не проводити в 2021 році Гран-прі Формули-1 через глобальну пандемію коронавірусу.

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