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Гран-прі Японії Формули-1 не відбудеться

Автор
М. Корнілов
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Автор
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Гран-прі Японії Формули-1 не відбудеться Новина оновлена 18 серпня 2021, 12:40
Траса Судзука

Влада Японії вирішила не проводити в 2021 році Гран-прі Формули-1.

Японія відмовилася від проведення Гран-прі Формули-1 сезону-2021. Про це повідомляє прес-служба Королівських гонок.

За інформацією джерела, причиною цього стала пандемія коронавіруса, яка з новою силою б’є по країні. Організатори незабаром повідомлять, чи буде проведена заміна в календарі гонок.

"Після триваючих обговорень з промоутером і владою Японії уряд країни прийняв рішення скасувати гонку в цьому сезоні через триваючі складнощі пандемії в регіоні", — говориться в повідомленні на офіційному сайті Формули-1.

Гран-прі Японії-2021 повинен був відбутися 10 жовтня на трасі "Судзука", що знаходиться в однойменному місті.

Примітно, що в Японії влітку 2021 пройшла літня Олімпіада, а в кінці серпня стартують Паралімпійські ігри. На спортивному форумі через коронавірус діяли особливі правила і майже всі змагання проходили без уболівальників.

Раніше "Телеграф" повідомляв про дивну аварії лідерів загального заліку Формули-1 на Гран-прі Великобританії. Тоді Хемілтон і Ферстаппен не поділили трасу.

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