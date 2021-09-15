Школяр став героєм мережі, обігнавши велогонщиків (відео)

Ксандер Грем в мить став популярним завдяки незвичайній поїздці на велосипеді.

Школяр Ксандер Грем став знаменитим після своєї витівки під час велогонки "Тур Британії".

Про це повідомляє BBC.

Початківець-велогонщик з Бонніріггу дізнався, що пелотон пройде поряд з його будинком. Грем уточнив маршрут в Інтернеті, взяв велосипед, який був у нього під рукою, адже в той день він сам брав участь у велогонці, і відправився до своєї мрії. Побачивши проїжджаючих повз велогонщиків, хлопчик почав рухатися по тротуару паралельно професіоналам.

Хвилина слави Ксандера Грема:

That is awesome!



Young fan, Xander Graham, who 'led' @TourofBritain breakaway presented as @JumboVismaRoad additional rider ahead of final stage.



The youngster went viral after his racing exploits during stage seven.https://t.co/7ubQW3LUZt by @cmbell310 via @cyclingweekly pic.twitter.com/qFDs4IFLlb — Mark Robak 🇺🇸 (@MarkRobak) September 12, 2021

У підсумку він навіть зумів їх випередити на кілька секунд. Потім пелотон наздогнав його, а один зі спортсменів Паскаль Енкхорн подарував школяреві пляшку з водою. Цей "трофей" Ксандер, який мріє стати велогонщиком-професіоналом, поставить у себе на полиці. До слова, після заїзду школяр разом з призерами піднявся на п’єдестал.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час гонки Формули-1 в Італії британець Льюїс Хемілтон з "Мерседес" і нідерландський гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен не поділили трасу. В результаті болід Ферстаппена виявився зверху машини Хемілтона.