Школяр став героєм мережі, обігнавши велогонщиків (відео)
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Ксандер Грем в мить став популярним завдяки незвичайній поїздці на велосипеді.
Школяр Ксандер Грем став знаменитим після своєї витівки під час велогонки "Тур Британії".
Про це повідомляє BBC.
Початківець-велогонщик з Бонніріггу дізнався, що пелотон пройде поряд з його будинком. Грем уточнив маршрут в Інтернеті, взяв велосипед, який був у нього під рукою, адже в той день він сам брав участь у велогонці, і відправився до своєї мрії. Побачивши проїжджаючих повз велогонщиків, хлопчик почав рухатися по тротуару паралельно професіоналам.
Хвилина слави Ксандера Грема:
That is awesome!— Mark Robak 🇺🇸 (@MarkRobak) September 12, 2021
Young fan, Xander Graham, who 'led' @TourofBritain breakaway presented as @JumboVismaRoad additional rider ahead of final stage.
The youngster went viral after his racing exploits during stage seven.https://t.co/7ubQW3LUZt by @cmbell310 via @cyclingweekly pic.twitter.com/qFDs4IFLlb
У підсумку він навіть зумів їх випередити на кілька секунд. Потім пелотон наздогнав його, а один зі спортсменів Паскаль Енкхорн подарував школяреві пляшку з водою. Цей "трофей" Ксандер, який мріє стати велогонщиком-професіоналом, поставить у себе на полиці. До слова, після заїзду школяр разом з призерами піднявся на п’єдестал.
🇬🇧 #TourOfBritain— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 12, 2021
Name a better duo than 🏴 Xander Graham & 🇳🇱 @PascalEenkhoorn..
..We’ll wait! 😄 pic.twitter.com/4o3W8VniIA
Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час гонки Формули-1 в Італії британець Льюїс Хемілтон з "Мерседес" і нідерландський гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен не поділили трасу. В результаті болід Ферстаппена виявився зверху машини Хемілтона.
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