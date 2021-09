Школяр став героєм мережі, обігнавши велогонщиків (відео)

Школяр Ксандер Грем став знаменитим після своєї витівки під час велогонки "Тур Британії".

Про це повідомляє BBC.

Початківець-велогонщик з Бонніріггу дізнався, що пелотон пройде поряд з його будинком. Грем уточнив маршрут в Інтернеті, взяв велосипед, який був у нього під рукою, адже в той день він сам брав участь у велогонці, і відправився до своєї мрії. Побачивши проїжджаючих повз велогонщиків, хлопчик почав рухатися по тротуару паралельно професіоналам.

Хвилина слави Ксандера Грема:

That is awesome!



Young fan, Xander Graham, who 'led' @TourofBritain breakaway presented as @JumboVismaRoad additional rider ahead of final stage.



The youngster went viral after his racing exploits during stage seven.https://t.co/7ubQW3LUZt by @cmbell310 via @cyclingweekly pic.twitter.com/qFDs4IFLlb