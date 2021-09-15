Рус

Школяр став героєм мережі, обігнавши велогонщиків (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
44
Ксандер Грем під час велогонки Новина оновлена 15 вересня 2021, 13:25
Ксандер Грем під час велогонки

Ксандер Грем в мить став популярним завдяки незвичайній поїздці на велосипеді.

Школяр Ксандер Грем став знаменитим після своєї витівки під час велогонки "Тур Британії".

Про це повідомляє BBC.

Початківець-велогонщик з Бонніріггу дізнався, що пелотон пройде поряд з його будинком. Грем уточнив маршрут в Інтернеті, взяв велосипед, який був у нього під рукою, адже в той день він сам брав участь у велогонці, і відправився до своєї мрії. Побачивши проїжджаючих повз велогонщиків, хлопчик почав рухатися по тротуару паралельно професіоналам.

Хвилина слави Ксандера Грема:

У підсумку він навіть зумів їх випередити на кілька секунд. Потім пелотон наздогнав його, а один зі спортсменів Паскаль Енкхорн подарував школяреві пляшку з водою. Цей "трофей" Ксандер, який мріє стати велогонщиком-професіоналом, поставить у себе на полиці. До слова, після заїзду школяр разом з призерами піднявся на п’єдестал.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час гонки Формули-1 в Італії британець Льюїс Хемілтон з "Мерседес" і нідерландський гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен не поділили трасу. В результаті болід Ферстаппена виявився зверху машини Хемілтона.

На місці вибуху продовжують працювати слідчі
Дніпро
Вибух в Дніпрі розслідують як теракт: стали відомі імена загиблих (фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
На місці вибуху продовжують працювати слідчі
Вибух в Дніпрі розслідують як теракт: стали відомі імена загиблих (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
Нові сертифікати вакцинації мають різні терміни придатності: що треба знати
Дата публікації
Категорія
Андрій Шевченко
Шевченко може продовжити кар’єру за океаном
Дата публікації
Категорія
Українцям варто готуватися до подорожчання тепла
Опалення в Україні може подорожчати до 50% вже з 1 жовтня — хто за це заплатить
Дата публікації
Категорія
Таня Парфільєва і Юля Верба
Не поділили нагороду: між блогерами-мільйонниками Вербою і Парфільєвою розгорівся великий скандал