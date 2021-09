Школьник стал героем сети, обогнав велогонщиков (видео)

Школьник Ксандер Грэм стал знаменитым после своей выходки во время велогонки "Тур Британии".

Об этом сообщает BBC.

Начинающий велогонщик из Бонниригга узнал, что пелотон пройдет радом с его домом. Грэм уточнил маршрут в Интернете, взял велосипед, который был у него под рукой, ведь в тот день он сам принимал участие в велогонке, и отправился к своей мечте. Увидев проезжающих мимо велогонщиков, мальчик начал двигаться по тротуару параллельно профессионалам.

Минута славы Ксандера Грэма:

That is awesome!



Young fan, Xander Graham, who 'led' @TourofBritain breakaway presented as @JumboVismaRoad additional rider ahead of final stage.



The youngster went viral after his racing exploits during stage seven.https://t.co/7ubQW3LUZt by @cmbell310 via @cyclingweekly pic.twitter.com/qFDs4IFLlb