Тренер "Легії" відкоркував пляшки пива відразу ж після перемоги над московським "Спартаком" (відео)

Радості наставника не було меж.

У середу, 15 вересня, в Лізі чемпіонів відбувся великий ігровий день, а також був зіграний один матч в Лізі Європи. Варшавська "Легія" обіграла московський "Спартак" в гостях, чим сильно підняла настрій своєму тренеру, який на післяматчевій прес-конференції відкрив відразу кілька пляшок пива.

Про це повідомляє прес-служба чемпіонів Польщі в twitter.

Наставник "Легії" Чеслав Міхневич відсвяткував перемогу своєї команди відразу ж після гри. На прес-конференції тренер відкрив кілька пляшок пива. Одну він залишив собі, а іншу передав перекладачці. Також одна пляшка пива з рук фахівця дісталася і гравцеві його команди, який прийшов з головним тренером, щоб відповісти на питання журналістів.

Відео кумедного моменту доступно в мережі:

Відзначимо, "Легія" вирвала перемогу у "Спартака" в компенсований час. Переможний гол на рахунку Ліріма Кастраті.

Відеоогляд матчу "Спартак" — "Легія" (0:1):

Відзначимо, маніпуляції з пляшками на прес-конференціях стали популярними на Євро-2020 після того, як Кріштіану Роналду прибрав від себе подалі пляшки з Coca-Cola.

"Телеграф" нагадує, що в четвер, 16 вересня, в Лізі конференцій стартує "Зоря".