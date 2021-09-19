Рус

Мамма міа: італійський футболіст забив дивовижний гол (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
19
Лоренцо Пеллегріні Новина оновлена 19 вересня 2021, 21:03
Лоренцо Пеллегріні

Лоренцо Пеллегріні забив шикарний гол у Серії А.

У неділю, 19 вересня, в матчі чемпіонату Італії сезону 2021/22 "Верона" — "Рома" був забитий приголомшливий гол. Автором шедевра став італійський півзахисник "Вовків", які виступають в одній групі Ліги конференцій з "Зорею", Лоренцо Пеллегріні.

У поєдинку 4-го туру Серії А "Верона" — "Рома" рахунок відкрив 25-річний Пеллегріні. На 36-й хвилині після прострілу Ріка Карсдорпа Лоренцо ударом п’ятою у дотик потрапив прямо в нижній кут воріт.

Відео голу Пеллегріні:

Повний відеоогляд матчу буде доступний тут пізніше.

У підсумку зустріч, яка відбулася на стадіоні "Маркантоніо Бентегоді", завершилася з рахунком 3:2 на користь господарів.

Цей результат залишив команду Жозе Моурінью (9 очок) на 4-му місці в турнірній таблиці італійської першості, "Верона" набрала перші очки і піднялася на 14-у позицію. У наступному турі римляни зіграють з "Удінезе", а "Жовто-сині" — з "Салернітаною". Ігри відбудуться 23 і 22 вересня відповідно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Новий Ібрагімович" забив дивовижний гол п’ятою в чемпіонаті Швеції.

Теги:
#Футбол #ФК Рома #Серія А #ФК Верона
Володимир Зеленський змінився зовні за два роки президентства
Інтерв'ю
Зеленський ніби постарів на 20 років, сил на другий термін може вже не вистачити, — політичний психолог
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський змінився зовні за два роки президентства
Зеленський ніби постарів на 20 років, сил на другий термін може вже не вистачити, — політичний психолог
Дата публікації
Категорія
У Києві представники ЛГБТ вийшли на марш
З військовими, поцілунками і легким "оголенням": як проходить Марш рівності в Києві (фото)
Дата публікації
Категорія
Статистика захворюваності ковідом на 19.09.2021
В Україні рекордно підскочив рівень госпіталізацій через COVID-19: зведення на 19 вересня
Дата публікації
Категорія
Вибори в Держдуму РФ із залученням до них Донбасу несуть як ризики, так і можливості для України
Вибори в Держдуму РФ із залученням до них Донбасу несуть як ризики, так і можливості для України
Дата публікації
Категорія
Вибори в Росії
Ватажки "ДНР" — "ЛНР" показово принизили "республіканські" паспорта