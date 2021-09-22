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Шведський гігант, який створив купу проблем Ф’юрі, дав прогноз на бій Усик — Джошуа

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Отто Валлін Новина оновлена 22 вересня 2021, 16:35
Отто Валлін

Отто Валлін вважає, що Олександр Усик не готовий до Ентоні Джошуа.

Відомий шведський боксер-супертяж, вершиною кар’єри якого є бій з Тайсоном Ф’юрі, зробив прогноз на чемпіонський поєдинок Олександр Усик — Ентоні Джошуа.

У коментарі boxingscene Отто повідав, що Олександру рано виходити на такий рівень.

За словами Валліна, Усик — неймовірний боксер 1-го важкої ваги, проте в суперважкому дивізіоні він ще не адаптувався. Отто впевнений, що Олександр дасть гарний бій чемпіону, однак Джошуа за рахунок габаритів і ваги може легко нокаутувати претендента. Проте швед схиляється до перемоги британця рішенням суддів.

"Усик нічого не показав у суперважкій вазі", — вважає Отто

Відзначимо, на рахунку Олександра дві перемоги в хевівейті — проти маловідомого Чазза Уїзерспуна і Дерека Чісори. Валлін, в свою чергу, виграв 22 поєдинки в профі, програв лише Тайсону Ф’юрі, при чому швед сильно розсік брову британцеві, і бій міг бути зупинений лікарем.

Чемпіонська сутичка Усика і Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні. Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки зароблять боксери за цей поєдинок.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Ентоні Джошуа #Отто Валлін
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