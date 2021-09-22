Шведський гігант, який створив купу проблем Ф’юрі, дав прогноз на бій Усик — Джошуа
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Отто Валлін вважає, що Олександр Усик не готовий до Ентоні Джошуа.
Відомий шведський боксер-супертяж, вершиною кар’єри якого є бій з Тайсоном Ф’юрі, зробив прогноз на чемпіонський поєдинок Олександр Усик — Ентоні Джошуа.
У коментарі boxingscene Отто повідав, що Олександру рано виходити на такий рівень.
За словами Валліна, Усик — неймовірний боксер 1-го важкої ваги, проте в суперважкому дивізіоні він ще не адаптувався. Отто впевнений, що Олександр дасть гарний бій чемпіону, однак Джошуа за рахунок габаритів і ваги може легко нокаутувати претендента. Проте швед схиляється до перемоги британця рішенням суддів.
"Усик нічого не показав у суперважкій вазі", — вважає Отто
Відзначимо, на рахунку Олександра дві перемоги в хевівейті — проти маловідомого Чазза Уїзерспуна і Дерека Чісори. Валлін, в свою чергу, виграв 22 поєдинки в профі, програв лише Тайсону Ф’юрі, при чому швед сильно розсік брову британцеві, і бій міг бути зупинений лікарем.
Чемпіонська сутичка Усика і Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні. Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки зароблять боксери за цей поєдинок.
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