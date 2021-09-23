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Україна — Боснія і Герцеговина: стартував продаж квитків на вирішальний матч відбору на ЧС-2022

Автор
Михайло Корнілов
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Україна — Боснія і Герцеговина Новина оновлена 23 вересня 2021, 14:55
Україна — Боснія і Герцеговина

Збірна України проведе останню домашню гру кваліфікації на ЧС-2022 у Львові.

Стартував продаж квитків на матч кваліфікації на чемпіонат світу з футболу між збірною України, яка опустилася в рейтингу ФІФА, і командою Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

За інформацією джерела, квитки можна купити лише на сервісі ticketsbox.com, а вартість заповітних тікетів складе від 250 до 1000 грн. Однак на самому сервісі в наявності є квитки лише від 400 грн. Повідомляється, що одна людина може придбати не більше чотирьох квитків, а для покупки необхідно буде надавати особисті дані.

До слова, при вході на стадіон у вболівальників перевірятимуть температуру тіла, і якщо вона перевищить 37,2, то вхід на стадіон буде заборонений. На стадіоні кожен вболівальник зобов’язаний носити маску, яка повинна прикривати і рот, і ніс.

Гра Україна — Боснія і Герцеговина відбудеться у Львові на однойменній арені 12 жовтня, початок поєдинку — о 21:45 за київським часом.

Для виходу на Мундіаль національній команді потрібно як мінімум виграти всі поєдинки. Нагадаємо, 9 жовтня нашій команді належить ключова зустріч з Фінляндією, а в листопаді — ще один матч з боснійцями (16.11.2021). У групі з Україною виступають також Франція і Казахстан. Раніше "Телеграф" розповідав про розклади "Жовто-синіх" у відборі на ЧС-2022 після 5 турів.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Збірна Боснії і Герцеговини
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