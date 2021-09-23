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Украина - Босния и Герцеговина: стартовала продажа билетов на решающий матч отбора на ЧМ-2022

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Украина - Босния и Герцеговина Новость обновлена 23 сентября 2021, 14:55
Украина - Босния и Герцеговина

Сборная Украины проведет последнюю домашнюю игру квалификации на ЧМ-2022 во Львове.

Стартовала продажа билетов на матч квалификации на чемпионат мира по футболу между сборной Украины, которая опустилась в рейтинге ФИФА, и командой Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

По информации источника, билеты можно купить лишь на сервисе ticketsbox.com, а стоимость заветных тикетов составит от 250 до 1000 грн. Однако на самом сервисе в наличии пока есть билеты лишь от 400 грн. Сообщается, что один человек может приобрести не более четырех билетов, а для покупки необходимо будет предоставлять личные данные.

К слову, при входе на стадион у болельщиков будут проверять температуру тела, и если она превысит 37,2, то вход на стадион будет запрещен. На стадионе каждый болельщик обязан носить маску, которая должна прикрывать и рот, и нос.

Игра Украина — Босния и Герцеговина состоится во Львове на одноименной арене 12 октября, начало поединка — в 21:45 по киевскому времени.

Для выхода на Мундиаль национальной команде нужно как минимум выиграть все оставшиеся поединки. Напомним, 9 октября нашей команде предстоит ключевая встреча с Финляндией, а в ноябре — еще один матч с боснийцами (16.11.2021). В группе с Украиной выступают также Франция и Казахстан. Ранее "Телеграф" рассказывал о раскладах "Желто-синих" в отборе на ЧМ-2022 после 5 туров.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Сборная Боснии и Герцеговины
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