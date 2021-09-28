"Я виграв все": російський боксер розповів, як Усик тікав від нього в ринзі (відео)

Артур Бетербієв, вважає що Олександру Усику постійно щастить.

Російський боксер, чемпіон світу в напівважкій вазі за версіями WBC і IBF Артур Бетербієв назвав новоспеченого чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександра Усика дуже фартовим боксером.

Про це він розповів в коментарі для "СЕ".

Бетербієв після тріумфу Усика в хевівейте на прохання журналістів розібрав свої бої з Олександром в любителях. Росіянин розповів, що судді завжди були на боці українця. Артур також вважає, що домінував в боях з Олександром, хоча той був на 10 кг важче.

"Усик бігав від мене. Він на 10 кг більше мене, і працював назад", — розповів Артур.

Також росіянин поскаржився і на суддівство. Бетербієв розповів, що на чемпіонаті світу судді віддали перемогу Олександру за його біганину, а на Олімпіаді ситуація повторилася, адже суддівська бригада не змінилася. Росіянин також згадав, як судді відібрали у нього очки за чистий нокдаун після скарги українця.

"Я б’ю йому в бік, а він показує, що в спину! Ну свавілля же! Вони нокдаун у мене забирають, бали за нього забирають", — поскаржився Бетербієв.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з боксу серед аматорів в 2011 році і на олімпійському турнірі з боксу в Лондоні Усик здобув перемоги над Бетербієвим суддівським рішенням з рахунком 13-17.

"Телеграф" нагадує, що Бетербієв не давав шансів Усику в бою з Джошуа.