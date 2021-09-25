Бетербієв, який завершив кар’єру Гвоздика, дав прогноз на бій Усик — Джошуа

Артур Бетербієв не вірить в українця.

Російський боксер, чемпіон світу за версіями WBC і IBF в напівважкій вазі Артур Бетербієв дав прогноз на бій Олександр Усик — Ентоні Джошуа.

Цитує росіянина "Чемпіонат".

На думку Бетербієва, в суперважкій вазі все може вирішити один удар, проте за всіма параметрами Олександр значно поступається Ентоні. Артур вважає, що Джошуа переможе або нокаутом, або по очках. Крім того, росіянин зазначив і той факт, що Джошуа незвично битися з лівшами, що безумовно допоможе Усику. Також чемпіон WBC і IBF вважає, що в перших раундах не варто очікувати нокауту, адже обидва боксери будуть обережними.

"Усик в цій вазі нова людина, а Джошуа вже відбувся як боєць", — резюмував Бетербієв.

Відзначимо, Бетербієв по суті завершив кар’єру відомого українського боксера Олександра Гвоздика, який програв росіянину нокаутом, поступившись своїм титулом WBC. Через деякий час "Цвях" оголосив про завершення спортивної кар’єри. До слова, Бетербієв давав вельми близькі бої Усику в любителях. Деякі навіть вважають, що росіянин переміг українця на Олімпіаді в Лондоні, де Олександр виграв "золото".

Бій Усик — Джошуа відбудеться 25 вересня, подивитися поєдинок в Україні можна на сервісі megogo.

Раніше прогнозом на бій Усик — Джошуа поділився Василь Ломаченко.