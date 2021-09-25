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Ломаченко дав неоднозначний прогноз на бій Усик — Джошуа

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Василь Ломаченко Новина оновлена 25 вересня 2021, 11:08
Василь Ломаченко

Василь Ломаченко не став виділяти фаворита.

Український боксер-легковаговик Василь Ломаченко, який прилетів до Лондона, щоб підтримати Олександра Усика в бою з Ентоні Джошуа, поділився прогнозом на цей поєдинок.

Свою думку колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях висловив в інтерв’ю Matchroom Boxing.

На думку Василя, в цьому поєдинку важко виділити фаворита. Ломаченко вважає, що у Джошуа є міць, досвід і габарити, а Усика — швидкість, реакція і досвід. Українець дає обом боксерам однакові шанси — 50 на 50. Крім того, Loma зазначив, що обидва бійця знають, що робити в ринзі, а також вони обидва являються технічними боксерами.

"Поєдинки роблять стилі", — резюмував Василь.

Відзначимо, експерт з боксу Олександр Чепілко в коментарі для "Телеграф" заявив, що у Усика є шанси лише в тому випадку, якщо бій триватиме всі 12 раундів.

Бій Усик — Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на футбольній арені "Тоттенгем Готспур". Поєдинок можна буде подивитися в Україні лише на сервісі megogo. Раніше своїм прогнозом на цей бій в коментарі для "Телеграф" поділився боксер-суперваговик Владислав Сіренко.

Теги:
#Бокс #Василь Ломаченко #Олександр Усик #Ентоні Джошуа
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