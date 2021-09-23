Ломаченко прилетів до Лондона на бій Усик — Джошуа (відео)

Олександр Усик не залишиться без підтримки.

Український боксер, екс-чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко прилетів до Лондона на бій Олександр Усик — Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє офіційна сторінка Усика і Ломаченка в Instagram.

"Ломаченко вже прилетів до Лондона, щоб підтримати в майбутньому поєдинку свого друга Усика в бою з Джошуа. Одна з головних подій року в боксерському світі пройде вже зовсім скоро", — говорить повідомлення на сторінці lomus_official в Instagram. Також в пості прикріплено відео з Василем.

Відзначимо, про перспективи Олександра Усика в бою з Ентоні Джошуа, а також стан справ Василя Ломаченка в легкому дивізіоні в інтерв’ю "Телеграфу" розповів засновник і автор ресурсу LuckyPunch Олександр Чепілко.

Нагадаємо, бій Усик — Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні футбольного клубу "Тоттенхем". В Україні офіційна трансляція поєдинку буде здійснюватися за системою PPV на сервісі megogo. До слова, Олександр — андердог в протистоянні з чемпіоном WBA, WBO, IBF і IBO, а чемпіон світу за версіями WBC і The Ring Тайсон Ф’юрі хоче, щоб українець програв.