Ф’юрі не вигідна перемога Усика в бою з Джошуа

Тайсон Ф’юрі хоче заробити більше грошей.

Чемпіон світу за версіями WBC і The Ring Тайсон Ф’юрі розраховує, що Ентоні Джошуа переможе Олександра Усика в чемпіонському бою, тому що програш британця обійдеться йому в мільйони.

Про це "Циганський король" заявив в інтерв’ю mirror.

Ентоні захищає свої титули WBA Super, IBF і WBO в суперважкій вазі проти Олександра на стадіоні "Тоттенгем Готспур" в суботу, 25 вересня, і Тайсон дуже хоче, щоб його головний суперник переміг. Непереможений чемпіон WBC мріє боротися за абсолютний титул чемпіона світу в суперважкій вазі і знає, що отримає набагато більше грошей, якщо зустрінеться саме з Джошуа, а не з українцем.

"У тому, що я поб’ю Усика, немає особливого сенсу. Я краще побив би Джошуа. Це більш серйозний бій, і люди хочуть бачити його більше", — вважає Тайсон.

"Телеграф" нагадує, що бій Усик — Джошуа буде показаний в Україні по системі платних підписок на сервісі megogo. Примітно, що Усик є явним аутсайдером поєдинку, проте знайшлися й ті боксери, які вірять в українця. До слова, Ф’юрі також вважає, що Олександр не такий простий, як здається.