Укр

Фьюри не выгодна победа Усика в бою с Джошуа

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Тайсон Фьюри и Александр Усик Новость обновлена 23 сентября 2021, 13:05
Тайсон Фьюри и Александр Усик

Тайсон Фьюри хочет заработать больше денег.

Чемпион мира по версиям WBC и The Ring Тайсон Фьюри рассчитывает, что Энтони Джошуа победит Александра Усика в чемпионском бою, потому что проигрыш британца обойдется ему в миллионы.

Об этом "Цыганский король" заявил в интервью mirror.

Энтони защищает свои титулы WBA Super, IBF и WBO в супертяжелом весе против Александра на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в субботу, 25 сентября, и Тайсон очень хочет, чтобы его главный соперник победил. Непобежденный чемпион WBC мечтает бороться за бесспорный титул чемпиона мира в супертяжелом весе и знает, что получит гораздо больше денег, если встретится именно с Джошуа, а не с украинцем.

"В том, что я изобью Усика, нет особого смысла. Я бы предпочел побить Джошуа. Это более серьезный бой, и люди хотят видеть его больше", — считает Тайсон.

"Телеграф" напоминает, что бой Усик — Джошуа будет показан в Украине по системе платных подписок на сервисе megogo. Примечательно, что Усик является явным аутсайдером поединка, однако нашлись и те боксеры, которые верят в украинца. К слову, Фьюри также считает, что Александр не так прост, как кажется.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Энтони Джошуа
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