Ломаченко прилетел в Лондон на бой Усик - Джошуа (видео)

Александр Усик не останется без поддержки.

Украинский боксер, экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко прилетел в Лондон на бой Александр Усик — Энтони Джошуа.

Об этом сообщает официальная страница Усика и Ломаченко в Instagram.

"Ломаченко уже прилетел в Лондон, чтобы поддержать в предстоящем поединке своего друга Усика в бою с Джошуа. Одно из главных событий года в боксерском мире пройдет уже совсем скоро", — гласит сообщение на странице lomus_official в Instagram. Также в посте прикреплено видео с Василием.

Отметим, о перспективах Александра Усика в бою с Энтони Джошуа, а также положении дел Василия Ломаченко в легком дивизионе в интервью "Телеграфу" рассказал основатель и автор ресурса LuckyPunch Александр Чепилко.

Напомним, бой Усик — Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм". В Украине официальная трансляция поединка будет осуществляться по системе PPV на сервисе megogo. К слову, Александр — андердог в противостоянии с чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO, а чемпион мира по версиям WBC и The Ring Тайсон Фьюри хочет, чтобы украинец проиграл.