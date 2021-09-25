Ломаченко дал неоднозначный прогноз на бой Усик - Джошуа

Василий Ломаченко не стал выделять фаворита.

Украинский боксер-легковес Василий Ломаченко, который прилетел в Лондон, чтобы поддержать Александра Усика в бою с Энтони Джошуа, поделился прогнозом на этот поединок.

Свое мнение бывший чемпион мира в трех весовых категориях высказал в интервью Matchroom Boxing.

По мнению Василия, в этом поединке трудно выделить фаворита. Ломаченко считает, что у Джошуа есть мощь, опыт и габариты, а Усика — скорость, реакция и опыт. Украинец дает обоим боксерам одинаковые шансы — 50 на 50. Кроме того, Loma отметил, что оба бойца знают, что делать в ринге, а также они оба являются техничными боксерами.

"Поединки делают стили", — резюмировал Василий.

Отметим, эксперт по боксу Александр Чепилко в комментарии для "Телеграф" заявил, что у Усика есть шансы лишь в том случае, если бой продлится все 12 раундов.

Бой Усик — Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на футбольной арене "Тоттенхэм Хотспур". Поединок можно будет посмотреть в Украине лишь на сервисе megogo. Ранее своим прогнозом на этот бой в комментарии для "Телеграф" поделился боксер-супертяж Владислав Сиренко.