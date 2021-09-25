Укр

Бетербиев, завершивший карьеру Гвоздика, дал прогноз на бой Усик - Джошуа

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Артур Бетербиев Новость обновлена 25 сентября 2021, 12:39
Артур Бетербиев

Артур Бетербиев не верит в украинца.

Российский боксер, чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев дал прогноз на бой Александр Усик — Энтони Джошуа.

Цитирует россиянина "Чемпионат".

По мнению Бетербиева, в супертяжелом весе все может решить один удар, однако по всем параметрам Александр значительно уступает Энтони. Артур считает, что Джошуа победит либо нокаутом, либо по очкам. Кроме того, россиянин отметил и тот факт, что Джошуа непривычно драться с левшами, что безусловно поможет Усику. Также чемпион WBC и IBF считает, что в первых раундах не стоит ожидать нокаута, ведь оба боксера будут осторожничать.

"Усик в этом весе новый человек, а Джошуа уже состоявшийся боец", — резюмировал Бетербиев.

Отметим, Бетербиев по сути завершил карьеру известного украинского боксера Александра Гвоздика, который проиграл россиянину нокаутом, уступив свой титул WBC. Спустя некоторое время "Гвоздь" объявил о завершении спортивной карьеры. К слову, Бетербиев давал весьма близкие бои Усику в любителях. Некоторые даже считают, что россиянин победил украинца на Олимпиаде в Лондоне, где Александр выиграл "золото".

Бой Усик — Джошуа состоится 25 сентября, посмотреть поединок в Украине можно на сервисе megogo.

Ранее прогнозом на бой Усик — Джошуа поделился Василий Ломаченко.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Артур Бетербиев #Энтони Джошуа
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